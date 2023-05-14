 أردوغان: أتابع نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إسطنبول - بوابة الشروق
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أردوغان: أتابع نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إسطنبول

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 1:18 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 1:18 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتابع نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية من اسطنبول وليس من أنقرة.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تمر الانتخابات دون اضطرابات بعد أن أدلى بصوته في منطقة أسكودار في اسطنبول.

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