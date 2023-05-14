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بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان.. غدا

تطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان
تطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان
د ب أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 4:20 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 4:20 م

بموجب برنامج "التطعيم الوطني" في باكستان، ستبدأ حملة تستمر على مدى أسبوع ضد شلل الأطفال، غدا الاثنين، في مختلف المناطق بالأقاليم الأربعة في البلاد.

وفي إقليم "البنجاب"، ستنطلق حملة لمدة 5 أيام من غد، حتى 19 من هذا الشهر؛ لتطعيم أكثر من مليوني طفل، تحت سن 5 سنوات، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وفي إقليم "خيبر-باختونخوا"، تنطلق حملة ضد شلل الأطفال تستمر 5 أيام في أجزاء من الإقليم غدا الاثنين.

وستجرى حملة ضد شلل الأطفال أيضا في مخيمات لاجئين أفغان.

وسيتم تطعيم أكثر من 3.5 مليون طفل، حتى سن 5 سنوات، خلال الحملة المذكورة.

وفي إقليم "بلوشيستان"، ستبدأ حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال، تستمر 7 أيام، في 393 مجلسا اتحاديا في 18 مقاطعة اعتبارا من غد.


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