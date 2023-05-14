الرئيس الصربي يشير إلى احتمالات إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول سبتمبر

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، إنه من المحتمل أن تجري انتخابات عامة مبكرة في صربيا بحلول سبتمبر المقبل، وذلك في سياق رده على المسيرات المعارضة، بعد حادثي إطلاق نار جماعي وقعا مؤخرا وتسببا في حالة من الصدمة بالدولة الواقعة في منطقة البلقان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فوتشيتش قوله في مؤتمر صحفي عقد ببلدة سميديريفو شرقي البلاد، وهي من المواقع التي قام مواطنون بجلب أسلحة إليها بعد دعوة الحكومة لتسليم الأسلحة غير المرخصة: "ستجرى الانتخابات في موعد أقصاه سبتمبر".

وجاءت تصريحات فوتشيتش تعليقًا على دعوات المعارضة إلى استبدال وزير الداخلية ومسئول استخباراتي كبير.

وأضاف فوتشيتش، أنه سيقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن توقيت محتمل لإجراء الانتخابات العامة في 26 مايو.