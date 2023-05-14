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ريال مدريد يهزم خيتافي بهدف في الدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 12:05 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 12:05 ص

فاز ريال مدريد على ضيفه خيتافي 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني. 

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز لماركو اسينسيو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70.

وبفضل هذا الفوز استعاد النادي الملكي وصافة جدول الترتيب مؤقتا، إذ رفع رصيده إلى 71 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث وبفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر.

وتوقف رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز الثالث من القاع. وبمقدور برشلونة أن يحسم لقب الدوري الإسباني غدا الأحد حال فوزه على ملعب مضيفه إسبانيول.

كما يمكن لأتلتيكو مدريد استعادة موقعه في مركز الوصيف عبر الفوز على مضيفه إلتشي. وسيطر خيتافي على مجريات اللعب خلال الدقائق الأولى وأهدر نيمانيا ماكسيموفيتش وكارليس ألينا وخوان أنطونيو ثلاث فرص مبكرة للفريق


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