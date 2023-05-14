 المركز السوري للزلازل: رصد 5 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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المركز السوري للزلازل: رصد 5 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 4:03 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 4:03 م

 

أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الأحد - أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 3.07 من صباح اليوم ثلاث هزات في لواء إسكندرون بقدر يتراوح بين 1.7 و 3.3 درجة على مقياس ريختر، وهزتين في تركيا بقدر 2.6 و3.5 درجة.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار، ويمكن الإحساس بها فقط أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضرراً بالأبنية ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.


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