مسئول بالزراعة: نسبة الاكتفاء الذاتي في القمح تزيد حاليا عن 50%

قال خالد جاد مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعهد يستبنط بشكل سنوي، أصنافا جديدة من القمح، وهو ما يحافظ على الإنتاجية في ظل التغيرات المناخية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أنّ الأصناف الجديدة يتم اختبارها على الأراضي التي يتم استصلاحها حديثا،كما يتم إجراء بحوث بصفة مستمرة عليها.



وأشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي في القمح تزيد حاليا عن 50%، وأنها لم تنخفض على الرغم من التحديات القائمة والتي من بينها التغيرات المناخية العنيفة.



وأرجع ذلك إلى المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل مشروع شرق العوينات الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بجانب مشروع مستقبل مصر الذي افتتح العام الماضي.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد في وقت سابق من اليوم الأحد، افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وشهد كذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح موسم حصاد القمح.