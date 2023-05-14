الأسرى الفلسطينيون لدى إسرائيل يعلنون الإضراب عن الطعام غدا ليوم واحد

أعلنت لجنة الطوارئ العليا للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، اليوم الأحد، عزمهم خوض إضراب عن الطعام غدا ليوم واحد.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن الأسرى يطالبون من خلال إضرابهم بالإفراج الفوري عن الأسير المريض وليد دقة، وإنهاء عزل الأسرى من بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، ووقف الاعتقال الإداري.

وحثت اللجنة، أحرار العالم أفرادا ومؤسسات على استخدام جميع أدوات الضغط والنضال؛ لتحرير الأسير المريض وليد دقة قبل فوات الأوان، حيث يعاني من مرض السرطان وتتدهور حالته الصحية منذ أشهر.

وتعتقل إسرائيل 4700 أسير فلسطيني من بينهم 160 طفلاً، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريًا، إلى جانب العشرات ممن أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.