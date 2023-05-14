زار الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما، اليوم السبت، برفقة الفنان حمزة العيلي، والفنانة هند حسني، والأستاذ مجدي سامي، الفنان عمرو محمد علي، في منزله بحضور والدته وشقيقه أحمد.



وقال الأب بطرس دانيال، في بيان صحفي، إن الفنان عمرو محمد علي يعاني من مرض "MS" التصلب المتعدد، ويناشد أصحاب القلوب الرحيمة المساهمة معه في تكلفة العلاج الباهظة؛ لتخفف عنه هذه المعاناة الطويلة منذ عام 1999 وحتى يومنا هذا.



وأعرب الفنان عمرو، عن امتنانه وشكره للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر؛ لما قاما به من تسهيلات للعلاج والتأمين وغيرها.



ووجه الشكر لجميع الأطباء لما لمسه منهم من اهتمام، وأصدقاءه من الوسط الفني الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته.



وأهدى الأب بطرس دانيال، الفنان عمرو محمد علي مصحف بداخل علبة مُطَعّمة بالصدف منقوش عليها أسماء الله الحسنى، داعيا له بأن ينال الشفاء من الله سريعا؛ ليعاود نشاطه الفني، ويمتع جمهوره بفنه الراقي.