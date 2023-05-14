النائب حسام الخولي: مستقبل وطن حزب أغلبية ولكنه لا يشكل الحكومة

أشاد حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بطريقة الحوار الوطني والآراء المختلفة داخل الجلسات.



وأضاف "الخولي"، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أن ميزة حزب مستقبل وطن أنه أغلبية، ولكنه لا يشكل الحكومة، وبالتالي الحكومة ليست حزبية.



ولفت إلى أن حزب مستقبل وطن يرى أن نظام 50% قائمة و50% فردي هو الأنسب، لأن نظام الكوتة سيكون ممثل به 25% مرأة و5 فئات أخرى لو حصلت كل واحدة منهم على 3% ستكتمل 40%، والقائمة الأخرى يتم تمثيل فئة شعبية فيها، ونسبة أخرى لتمثيل فئة تكنوقراط حتى يتم الاستفادة من خبرته.



وأشار إلى أن الأحزاب لديها كوادر تكنوقراط وتريد الاستفادة منها في البرلمان، مؤكدًا أن نظام القائمة النسبية تم تطبيقه من قبل، لوكن لم يوجد به غير كوتة واحدة.



وأردف أن لكل نظام انتخابي مزايا وعيوب، ومن ضمن عيوب القائمة المطلقة بأنه يوجد به أصوات كثيرة، ولكن ميزته في أنه يطبق على مساحات واسعة، مُبينًا أن عيوب القائمة النسبية تتمثل في عدم قدرة عمل تحالفات بين الأحزاب، وصعوبة ترتيب الكوتة كقائمة نسبية إن لم تكن مستحيلة.



وانطلقت اليوم جلسات الحوار الوطني، بجلسة عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".