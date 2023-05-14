 طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجابون والكونغو في تصفيات كأس الأمم - بوابة الشروق
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طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجابون والكونغو في تصفيات كأس الأمم

محمد عاطف
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 3:13 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 3:13 ص

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، منح طاقم تحكيم مصري إدارة مباراة الكونغو الديمقراطية والجابون، في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجابوني نظيره الكونغولي، يوم 12 يونيو القادم، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية.

وسيدير الحكم الدولي أمين عمر مباراة الجابون والكونغو، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما سيكون محمود البنا حكما رابعا».

يُذكر أن المنتخب الكونغولي يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدمًا على السودان الوصيف بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل المنتخب الموريتاني المركز الثالث بـ 5 نقاط، وأخيرا منتخب الجابون 4 نقاط.


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