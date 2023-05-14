تعرف على أول تشريع على طاولة الحوار الوطني اليوم

• قانون مجلس النواب يقسم المقاعد بين الفردي والقائمة المطلقة والمعارضة تدعو لـ "النسبة"

تبدأ لجنة مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني، أعمالها اليوم بمناقشة قانون مجلس النواب.

وتستمر المناقشات على مدار الجلسة الصباحية من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ثم يتم استكمال الحوار في الجلسة المسائية التي تبدأ في الثالثة وتنتهي السادسة مساء.

ووضع مجلس أمناء الحوار الوطني على جدول أعمال اللجنة، مناقشة قانون مجلس النواب الصادر في 2014، والمعدل في 2020، بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في 2019.

وبموجب المادة الأولى من القانون الحالي "يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون".

وتنظم المادة الثالثة النظام الانتخابي مناصفة بين النظام الفردي والقوائم المطلقة، وتنص على أن "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما".

ويواجه هذا النظام اعتراضات من جانب عدد من الأحزاب السياسية والحركة المدنية التي تدعوة لتبني نظام القائمة النسبية بدلًا من القوائم المطلقة.

ويسمح نظام القائمة النسبية للناخب بالاختيار من بين مرشحي القائمة، ويعتبره البعض يتضمن شبهات عدم دستورية لعدم التمكن من تمثيل كل الفئات التي نص عليها الدستور، بينما يقتصر الانتخاب في نظام القوائم المطلقة المغلقة على اختيار القائمة كلها.

ويقسم القانون الدوائر الانتخابية في المادة الرابعة التي تنص على أن "تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر، تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخيرين عدد 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولك محافظة.

وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات".

ووضعت المادة الخامسة "كوتا" لعدد من الفئات، إذ نصت على أن "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد مقاعد 42 مقعدًا الأعداد والصفات الأتية على الأقل:

ثلاثة مرشحين من المسيحيين

مرشحان اثنان من العمال والفلاحين

مرشحان إثنان من الشباب

مرشح من ذوي الإعاقة

مرشح من المصريين بالخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد الأعداد والصفات الأتية على الأقل:

تسعة مرشحين من المسيحيين

ستة مرشحين من العمال والفلاحين

ستة مرشحين من الشباب

ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة

ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل".