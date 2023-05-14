السلطات العراقية تحظر التعامل بالدولار الأمريكي في الأسواق

حظرت السلطات العراقية التعامل بالدولار الأمريكي في الأسواق والمحال التجارية وأوكلت إلى قوات أمنية التطبيق.

ونسبت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد إلى العميد حسين التميمي مدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قوله إن "مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية أصدرت تعميما بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي تحت عنوان دعم الدينار العراقي".

وأضاف: "سيتم أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية أن يكون التعامل بالدينار بدلا من الدولار وتم نشر قوات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين؛ بهدف الحد من استغلال ضعاف النفوس تفاوت أسعار الدولار وبيعهم البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة".

وأوضح أن المديرية" حددت التعامل بالدولار حصرا في البنك المركزي العراقي ومكاتب الصيرفة المجازة وأن قوات مديرية الجريمة المنظمة مستمرة بتكثيف حملتها لمراقبة غلاء أسعار المواد الغذائية والدوائية في الأسواق المحلية في بغداد بالتنسيق مع دوائر الرقابة التجارية وأجهزة الاستخبارات للكشف عن المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع والبضائع والتشديد على مقارنة تسعيرة وزارة التجارة مع فواتير التجار للكشف عن ضعاف النفوس المستغلين لارتفاع الأسعار".

وكان البنك المركزي العراقي حدد منذ أشهر سعر رسمي بـ1320 دينارا لكل دولار أمريكي في إطار خطة جديدة لتنظيم حركة التجارة العراقية ومنع حركة المضاربات في سوق العملات في البلاد لكن سعر صرف الدولار في السوق الموازي مازال محافظا على مستواه بـ 1445دينارا لكل دولار أمريكي.