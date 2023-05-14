أطول رجل في العالم يدلي بصوته في الانتخابات التركية

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أدلى المواطن التركي سلطان كوسه، صاحب لقب "أطول رجل في العالم" بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويقيم كوسه البالغ طوله مترين و51 سم في قرية "علي باي" في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وتوجه كوسه على ظهر مقطورة جرار زراعي إلى المدرسة الابتدائية في القرية للإدلاء بصوته.

وعقب قيامه بالتصويت أعرب كوسه عن تمنياته بأن تحمل الانتخابات الخير للبلاد.

وفضلا عن لقب أطول رجل في العالم، دخل كوسه موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2009 كصاحب أطول يدين بـ 27.5 سم، وأطول قدمين بـ 36.5 سم.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي.

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.