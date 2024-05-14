انقطع البث المباشر لحفل تخرج جامعة إيموري بشكل متكرر، بعد أن صعد عدد من الطلاب إلى المسرح في حفل التخرج حاملين الأعلام الفلسطينية، وهتفوا «فلسطين حرة».

وأظهرت مقاطع الفيديو تعمد القائمين على تغطية حفل التخرج بقطع البث المباشر؛ كلما صعد طالب إلى خشبة المسرح، ورفع العلم الفلسطيني.

وكانت الجامعة قد أعلنت الأسبوع الماضي، تغيير مكان حفل التخرج هذا العام وإلغاء فعاليات أخرى، في ظل استمرار المظاهرات الطلابية المطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمناهضة للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.

جامعة إيموري، أتلانتا / انقطع البث المباشر لحفل تخرج جامعة إيموري بشكل متكرر بعد أن صعد عدد من الطلاب إلى المسرح في حفل التخرج حاملين الأعلام الفلسطينية وهتفوا "فلسطين حرة". pic.twitter.com/whwfbRXWXW — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) May 14, 2024

واتسع الحراك الطلابي الداعم للفلسطينيين، والرافض للحرب الإسرائيلية على غزة، أمس الاثنين، في مختلف الجامعات الأمريكية والأوروبية، مع انضمام جامعات جديدة لهذا الحراك، فيما توصلت بعض الجامعات إلى اتفاق مع المحتجين لقطع الروابط مع المؤسسات الإسرائيلية.

وتوصلت إدارة جامعة «جونز هوبكنز» في ولاية ماريلاند الأمريكية إلى اتفاق مع الطلاب لفضّ اعتصامهم المستمر منذ نحو أسبوعين، دعماً لغزة مقابل قطع الروابط مع المؤسسات الإسرائيلية.

وأكد الطلاب أن الاتفاق يتضمن جدولاً زمنياً ملزماً لإدارة الجامعة لقطع جميع روابطها مع إسرائيل، معتبرين ذلك انتصاراً كبيراً لهم على غرار ما حدث في جامعات أخرى، مثل «براون»، و«نورث إيسترن».

ورغم إنهاء الاعتصام نظّم الطلاب تظاهرة ومسيرة جديدة إلى منزل رئيس الجامعة للتأكيد على مواصلة حراكهم بأشكال وصيغ مختلفة.

وبدأت أولى أيام الاعتصامات الطلابية بجامعة لوفن في بلجيكا، أمس الاثنين، احتجاجاً على استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وللضغط على إدارة الجامعة لمقاطعة إسرائيل.

وفي هولندا، أقام طلاب مخيماً في حرم جامعة أمستردام، وطالبوا الجامعة بقطع كل علاقاتها مع إسرائيل. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام هولندية نحو 10 خيام على العشب بين مبان جامعية، وعشرات الطلاب، بعضهم يضع كوفية.

وتظاهر مئات الطلاب بعدد من الجامعات في كل من بلجيكا وبريطانيا، تأييداً للفلسطينيين، وقالت متحدثة باسم جامعة خنت البلجيكية، إن نحو 100 طالب احتلوا أجزاء من الجامعة، مضيفة أن الطلاب قالوا إن الاحتجاج سيستمر حتى يوم غد الأربعاء. ويطالب المحتجون بوقف الشراكة الاقتصادية بين جامعة خنت وإسرائيل، ويهدّدون بالتصعيد.

وشهدت جامعات عدة في سويسرا، احتجاجات تطالب بمقاطعة أكاديمية للمؤسسات الداعمة لإسرائيل، واندلعت تظاهرات طلابية في جامعات بازل، وبرن، وفريبورغ ونوشاتيل، لتتسع رقعة الاحتجاجات داخل سويسرا بعد خطوات مشابهة في جامعتي لوزان وجنيف.

واستهل طلاب الجامعات احتجاجاتهم بتعليق لافتات متضامنة مع فلسطين على جدران حرم الجامعة، مطلقين شعارات مساندة لفلسطين، ومطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، علاوة على قطع كل أشكال التعاون مع إسرائيل.