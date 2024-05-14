المستشار الألماني: حان الوقت لانتخاب امرأة لرئاسة ألمانيا

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يعتقد المستشار أولاف شولتس أن الوقت قد حان لتولي امرأة منصب رئيس ألمانيا.

وقال شولتس في مقابلة مع مجلة "شتيرن" الألمانية: "سأكون سعيدا إذا انتخبنا امرأة لقصر بلفيو في عام 2027".

تجدر الإشارة إلى أن قصر "بلفيو" هو المقر الرسمي للرئيس الألماني في برلين.

ومنذ عام 1949 كان لألمانيا 12 رئيسا اتحاديا، وجميعهم رجال.

وكانت أنجيلا ميركل، التي حكمت منذ عام 2005 حتى عام 2021، المرأة الوحيدة التي شغلت منصب المستشارة منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية الألمانية.

والرئيس الحالي لألمانيا هو فرانك-فالتر شتاينماير /68 عاما/، وتنتهي ولايته الثانية والأخيرة كرئيس اتحادي في عام 2027.

ومن ناحية أخرى، دعا شولتس في مقابلة "شتيرن" إلى زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور في الساعة إلى 15 يورو، وقال: "أؤيد بوضوح زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 14 يورو أولا، ثم إلى 15 يورو في خطوة تالية".

وفي الوقت نفسه انتقد شولتس اللجنة المعنية بإصدار توصيات بشأن الحد الأدنى للأجور، وقال: "أصر أصحاب العمل على إجراء تعديل محدود فقط"، مضيفا أنهم كسروا أيضا تقليد اتخاذ القرار بالتراضي.

وتهدف الخطة الحالية إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 41ر12 يورو الحالي إلى 82ر12 يورو العام المقبل.