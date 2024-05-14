 تدمير طالبان حقول الخشخاش يثير احتجاجات في أفغانستان - بوابة الشروق
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تدمير طالبان حقول الخشخاش يثير احتجاجات في أفغانستان

إسلام أباد (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 9:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:15 م

أعلنت وزارة داخلية طالبان اليوم الثلاثاء، تدمير 148 هكتارا من زراعات الخشخاش في إقليم بدخشان في شمال شرقى أفغانستان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة من حكومة طالبان للقضاء على إنتاج الأفيون في البلاد.

وقال مصدر محلي في إقليم بدخشان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مزارعين في إحدى قرى منطقة "أرجو" احتجوا على تدمير الزراعات، وهو ما أدى إلى اعتقال عدة أشخاص بوصفهم "محرضين". وأضاف المصدر أن الوضع أصبح هادئا الآن، مع استمرار جهود تدمير الزراعات.

ومع ذلك، قالت إذاعة "سلام وطندار" المحلية إن الاحتجاجات التي وقعت في منطقة "أرجو" تحولت إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة 10 آخرين من بين المحتجين.

ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية من التحقق بشكل مستقل من التقارير الخاصة بوقوع أعمال عنف.


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