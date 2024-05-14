استطلاع: 7% من الألمان البالغين اشتروا حبوب لزراعة القنب

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منذ تقنين تعاطي الحشيش في ألمانيا، اشترى 7% من الألمان البالغين بذور القنب لزراعتها في منازلهم، بحسب استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع أن 89% من الألمان لم يقدموا على هذه الخطوة حتى الآن، بينما يخطط لها 11% آخرون.

ووفقا للاستطلاع، بلغت نسبة من اشتروا بالفعل بذور قنب بين المشاركين الأصغر سنا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما 14%.

واعتبارا من الأول من أبريل الماضي أصبحت حيازة واستهلاك الحشيش مشروعة للبالغين في ألمانيا.

ويمكن لأي شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر تخزين ما يصل إلى 50 جراما من الحشيش في المنزل وحيازة 25 جراما كحد أقصى خارج المنزل.

ويقتصر التقنين على الاستهلاك الشخصي، ولا يزال محظورا توزيعه وبيعه بالنسبة للأفراد العاديين.

ويُسمح أيضا بزراعة ثلاثة شتلات قنب في المنزل - وليس في حديقة صغيرة.

ويتعين حفظ البذور والنباتات والقنب المحصود من السرقة أو وصول الأطفال إليها، على سبيل المثال من خلال وضعه في خزائن وغرف قابلة للقفل.