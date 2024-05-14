ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ نحو عام

أظهرت إحصاءات رسمية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ نحو عام.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن معدل البطالة ارتفع إلى 3ر4% خلال ثلاثة أشهر حتى مارس الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ الربع الممتد من مايو حتى يوليو العام الماضي، كما أنها أعلى من نسبة 2ر4% التي تم تسجيلها خلال الثلاثة أشهر السابقة.

كما أظهرت الإحصاءات ثبات نسبة متوسط نمو الأجور عند 6% خلال الثلاثة أشهر حتى مارس الماضي.

وعلى الرغم من أن هذا ساعد الأجور في تجاوز معدل التضخم بنسبة 4ر2%، وهي أعلى نسبة منذ فترة الثلاثة أشهر حتى أغسطس 2021، فإنه لا يساعد بنك إنجلترا في معركته لكبح جماح التضخم.