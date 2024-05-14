محافظ مطروح يشارك فى ورشة للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

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شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، في فعاليات ورشة العمل ضمن جهود المحافظة للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وكيفية إعداد المشروعات المقترحة، وفق المعايير والضوابط والفئات المقترحة.

حضر الورشة المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد محجوب بكلية الزراعة الصحراوية جامعة مطروح والدكتور يارا عياد منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح وأعضاء اللجنة مديرى الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح أهمية استمرار التوعية مع الوصول إلى جميع المدن والمشاركة لشرح معايير المبادرة، وتقديم الدعم والمشورة الفنية للمشروعات المقترحة والملائمة لمعايير وشروط المبادرة والضوابط المنظمة لها.