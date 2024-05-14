سلوى محمد علي: كل مصري بيحب بلده مع المقاومة النبيلة الجميلة

أكدت الفنانة سلوى محمد علي، أن الشعب والجيش المصري عقيدة واحدة، مشيرة إلى أن عدوهما الوحيد هو كيان الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إن :«المصريين شعب يعمل المستحيل والتاريخ شاهد على كدا، شعبنا صبور لكن غضبتنا وحشة أوي».

وتابعت خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر شاشة «CBC » مساء الإثنين، «أنا من ساعة ما وعيت على الدنيا عدوي هو إسرائيل»، مؤكدة أن عداء الشعب المصري لا ينبع وحسب من واقع إنسانيته واعتباره الشعب الفلسطيني أخًا، بل حتى أيضا من ناحية أخرى انتهازية، فالشعب الفلسطيني هو خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.

وأكدت أن حب مصر يرتبط بدعم القضية الفلسطينية، قائلة: «الشعب الفلسطيني هم خط الدفاع الأول عننا، الأمن القومي واحد الحقيقة ، وكل مصري بيحب بلده لازم يكون مع القضية الفلسطينية، وأكيد بيحب غزة وضد الكيان الصهيوني، ومع المقاومة الجميلة النبيلة».

وأشارت إلى أن حركة التظاهرات الطلابية في الشارع الأمريكي والأوروبي، لم تشهدها الولايات المتحدة منذ حرب فيتنام، لافتة أن حرب العراق لم تثر غضب الشعب الأمريكي رغم اكتشاف كذب دوافعها في النهاية.

وأكدت أن إلقاء السلطات الأمنية القبض على الطلاب في الجامعات؛ تظهر زيف شعارات الديمقراطية التي تدعيها هذه الحكومات.