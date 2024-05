بات الفرنسي رفائيل فاران، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على بُعد أيام معدودة من الرحيل عن قلعة أولد ترافورد، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كلاعب حر، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير في سوق الانتقالات، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" رفائيل فاران سيرحل كلاعب حر في نهاية الموسم الحالي".

أضاف رومانو:" تم تأكيد القرار وفقا لم تم الكشف عنه في يناير".

أتم رومانو:" سيكون فاران متاحا في سوق الانتقالات، حيث لن يتم تمديد عقده مع اليونايتد".

