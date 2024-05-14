 رئيسة تايوان تدعو الديمقراطيات إلى التعاون الدفاعي لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني - بوابة الشروق
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رئيسة تايوان تدعو الديمقراطيات إلى التعاون الدفاعي لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني

تايبيه - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:38 ص

دعت رئيسة تايوان تساي إينج-وين، اليوم الثلاثاء، الديمقراطيات إلى التعاون الدفاعي سويا لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني، وذلك خلال افتتاح معرض تجاري للأمن السيبراني في تايبيه.

وأفاد موقع "فوكوس" التايواني الاخباري، بأن تساي أكدت على حاجة تايوان إلى تعزيز علاقاتها مع مجتمعات الأمن السيبراني في الخارج، وبناء "دفاع مشترك للأمن السيبراني العالمي"، في مواجهة "مخاطر الأمن السيبراني المعقدة والمتغيرة باستمرار"، في ظل توسع "الأنظمة الاستبدادية الإقليمية".

وقالت الرئيسية التايوانية في معرض "CYBERSEC" التجاري لعام 2024 المقام في تايبيه لعرض حلول وتقنيات الأمن السيبراني من تايوان ومن دول أخرى، إن مثل هذه الاتصالات لا يجب أن تقتصر على الهيئات الحكومية فقط، ولكن يجب أن تمتد إلى الشركات الخاصة ومعاهد البحوث.

وذكرت تساي أن تايوان تعتزم "تعزيز قدرتنا على البحث والتطوير، بينما تقوم بتنمية المواهب بنشاط" في مجال الأمن السيبراني، مضيفة أن الحكومة ستواصل أيضا تقديم كامل دعمها لتطوير الصناعة.


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