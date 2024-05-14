وجه الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بضرورة التعامل الهادئ مع طلاب الشهادتين "الابتدائية- الإعدادية" خلال فترة الامتحانات التى من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء، مشيرا إلى حرص المنطقة الأزهرية على تلبية احتياجات جميع اللجان.

جاء ذلك، خلال ااجتماع الذى عقده رئيس المنطقة برؤساء لجان و مراكز الأسئلة للشهادتين ( الابتدائية- الإعدادية) للعام الدراسى 2023/2024، والتى ستبدأ غداً الأربعاء 15/5/2024، وتنتهى يوم الأربعاء 22/5/2024، بمقر الديوان العام، وبحضور فضيلة الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، وعدد من مديري المراحل والإدارات التعليمية ورؤساء مراكز الأسئلة ومساعديهم.

وأوضح شيخ المنطقةالمركزية الأزهرية بمطروح، أن المنطقة بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان، وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان.