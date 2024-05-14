يرى أحمد دويدار، لاغب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن نهضة بركان المغربي فريق قوي، مُشيرًا إلى أنه لا يوافق على انتقاد لاعبي الأبيض خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد دويدار في تصريحات تليفزيونية: "لا أتفق مع أن فريق نهضة بركان فريق ضعيف، هو فريق قوي وفرصته في مباراة الإياب أكبر من فرصته في ملعبه".

وأضاف: "في النهائيات، يجب أن يكون جميع لاعبي الفريق على قلب رجل واحد، وألا يركزوا فقط في الشوط الثاني.. يجب أن تلعب على الهدف منذ البداية".

وتابع: "لا يجب انتقاد أي لاعب من الزمالك في الفترة الحالية، ولكن الحديث عن انتقادات اللاعبين هي خيانة، قبل مواجهة نهضة بركان الأسبوع القادم".

وأكمل: "البعض يطالب بأن يغادر محمد عواد وحسام عبد المجيد وسامسون أكينيولا نادي الزمالك.. كيف يحدث ذلك قبل مباراة الإياب أمام نهضة بركان".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "الجمهور من حقه إن يقول ما يريد، أما الإعلاميون فلا يجب الحديث عن تلك الأمور، وسنفعل ذلك مع النادي الأهلي أيضًا قبل مباراتي الترجي التونسي".