معهد دراسة الحرب: روسيا تهدف إلى بناء منطقة عازلة قرب خاركيف

رجح خبراء عسكريون أمريكيون قصر القوات الروسية التي تتقدم قرب مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا جهودها على بناء منطقة عازلة بين البلدين على وجه السرعة.

وذكر معهد دراسة الحرب، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تقريره الأخير أمس الاثنين، أنه فيما يبدو أن هدف بناء منطقة عازلة يحظى بالأولوية لدى موسكو على شن هجوم أعمق في منطقة خاركيف.

وأظهرت لقطات نشرت في 13 مايو الجاري أن القوات الروسية التي عبرت الحدود الأسبوع الماضي دخلت بلدة هليبوك، على بعد نحو 30 كيلومترا شمال خاركيف، ورفعت علما في وسط البلدة.

وأظهرت صور أخرى أن القوات الروسية قد تقدمت جنوب غرب بلدة أولينكوف.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية حققت بعض النجاحات بالقرب من بلدة لوكيانتسي، التي تقع شرقي هليبوك.

وشنت روسيا هجوما على منطقة خاركيف في 10 مايو الجاري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية فيما بعد سيطرتها على عدة بلدات.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني يبذل كل ما في وسعه لمنع روسيا من توسيع الجبهة وشن هجمات مضادة.

وقال زيلينسكي، في رسالته المسائية المصورة أمس الاثنين، إنه "تم تعزيز المنطقة".

واستولت القوات الروسية التي شنت حربا ضد أوكرانيا في فبراير 2022، في البداية على مناطق واسعة من منطقة خاركيف ولكن ليس على المدينة نفسها، قبل أن يدفعها هجوم مضاد شنته اوكرانيا في الخريف الماضي إلى الانسحاب.

يشار إلى أن خاركيف هي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، حيث بلغ عدد سكانها قبل الحرب 4ر1 مليون نسمة.