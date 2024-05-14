كشف الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، تفاصيل انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، إنه من المتوقع فرض تدابير احترازية على الاحتلال الإسرائيلي، يكون الغرض منها تلافي حدوث أضرار بالبشر والحجر.

وأضاف أنه يتوقع أن تقوم تل أبيب بتجاهل تدابير محكمة العدل الدولية لأنها تضرب بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط. وذكر أن محكمة العدل الدولية تسير بمعايير مزدوجة كما هو حال السياسة، حيث إن تعاملها مع الحرب في أوكرانيا شديد اللهجة عن التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم أن الأخيرة بها خسائر مضاعفة والتدمير والضحايا أكثر.

وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية يكون ملزما على إسرائيل، لافتا إلى أن دور المحكمة استشاري أو تقديم الفتوى القانونية، والدور الثاني الفصل في نزاع المحالة إليها من الدول.