ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ندوة بعنوان "مبادرة توعوية لطلاب الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، العاملين حول مخاطر الفساد وآليات مكافحته"، وذلك غدا الأربعاء الخامس عشر من مايو الجاري في تمام العاشرة والنصف صباحا بقاعة مؤتمرات كلية الصيدلة.

يأتي ذلك في إطار سعي جامعة عين شمس إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وإيمانا منها بأن مواجهة الفساد والتصدي له بشتى صورة، هو التحدي الحقيقي لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي.

يحاضر بالندوة اللواء محمد أبو نعمة ممثلاً عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.