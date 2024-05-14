 مخاطر الفساد وآليات مكافحته.. ندوة توعوية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة عين شمس - بوابة الشروق
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مخاطر الفساد وآليات مكافحته.. ندوة توعوية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة عين شمس

عمر فارس
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 4:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 4:47 م

ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ندوة بعنوان "مبادرة توعوية لطلاب الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، العاملين حول مخاطر الفساد وآليات مكافحته"، وذلك غدا الأربعاء الخامس عشر من مايو الجاري في تمام العاشرة والنصف صباحا بقاعة مؤتمرات كلية الصيدلة.

يأتي ذلك في إطار سعي جامعة عين شمس إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وإيمانا منها بأن مواجهة الفساد والتصدي له بشتى صورة، هو التحدي الحقيقي لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي.

يحاضر بالندوة اللواء محمد أبو نعمة ممثلاً عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.


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