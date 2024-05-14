كامل الوزير: السخنة‎ ‎أول ميناء في مصر وربما الوطن العربي يدخله قطار سريع ‏

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن إنجاز ميناء العين السخنة هو واجب ‏وطني، مشيرا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع النقل البحري، وفي مقدمته ‏ميناء العين السخنة‎.‎‏ ‏

وتابع خلال لقاء لبرامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى ‏البلد» مساء الثلاثاء: «ميناء السخنة هو واجبنا تجاه بلدنا، لازم نقدم لبلدنا حاجة؛ لأن بلدنا تستاهل ‏أكثر من كدا، عندنا توجيهات من الرئيس السيسي بأننا نطور قطاع النقل البحري بالكامل».‏

وأوضح أن ميناء العين السخنة يعد أهم ميناء محوري رئيسي على البحر الأحمر؛ نظرًا لقربه من ‏القاهرة والسويس واتصاله بجميع وسائل النقل والموانئ الجافة، مشيرا إلى تفرد ميناء السخنة بأنه ‏‏«أول ميناء في مصر -وربما المنطقة العربية- الذي يدخل به قطار سريع إلى جانب قطار ‏للبضائع»، علاوة على السكك الحديدية وشبكة طرق تخدم قطاعات الصناعة والزراعة ‏والسياحة».‏

وأشار إلى تركيز خطة وزارة النقل منذ توليه المسئولية عام 2019، على زيادة أطوال وأعماق ‏أرصفة الموانئ المصرية، والتي كانت تبلغ فقط 35 كيلو، لافتا أنها لم تكن كافية سوى لاستيعاب ‏الصادرات والواردات المصرية، لا سيما في ظل هجرة السفن آنذاك إلى موانئ اليونان وحيفا ‏وتركيا؛ بسبب عدم استيعاب السفن العملاقة وعدم وجود خدمات الترانزيت.‏