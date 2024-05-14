كامل الوزير: السخنة‎ ‎أول ميناء في مصر وربما الوطن العربي يدخله قطار سريع ‏

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن إنجاز ميناء العين السخنة هو واجب وطني، مشيرا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع النقل البحري، وفي مقدمته ميناء العين السخنة.
وتابع خلال لقاء لبرامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء: «ميناء السخنة هو واجبنا تجاه بلدنا، لازم نقدم لبلدنا حاجة؛ لأن بلدنا تستاهل أكثر من كدا، عندنا توجيهات من الرئيس السيسي بأننا نطور قطاع النقل البحري بالكامل».
وأوضح أن ميناء العين السخنة يعد أهم ميناء محوري رئيسي على البحر الأحمر؛ نظرًا لقربه من القاهرة والسويس واتصاله بجميع وسائل النقل والموانئ الجافة، مشيرا إلى تفرد ميناء السخنة بأنه «أول ميناء في مصر -وربما المنطقة العربية- الذي يدخل به قطار سريع إلى جانب قطار للبضائع»، علاوة على السكك الحديدية وشبكة طرق تخدم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة».
وأشار إلى تركيز خطة وزارة النقل منذ توليه المسئولية عام 2019، على زيادة أطوال وأعماق أرصفة الموانئ المصرية، والتي كانت تبلغ فقط 35 كيلو، لافتا أنها لم تكن كافية سوى لاستيعاب الصادرات والواردات المصرية، لا سيما في ظل هجرة السفن آنذاك إلى موانئ اليونان وحيفا وتركيا؛ بسبب عدم استيعاب السفن العملاقة وعدم وجود خدمات الترانزيت.