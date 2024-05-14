متظاهرون إسرائيليون يغلقون طريقا في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن محتجين أغلقوا طريقا في الجليل الأعلى، احتجاجا على انهيار الأمن وغياب خطة حكومية للشمال.

وقبل أيام، تظاهر مئات من سكان الشمال بالجليل، ورفعوا شعارات تتهم الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عنهم، في وقت نزح فيه سكان الشمال من المستوطنات جرّاء عمليات «حزب الله» ضد المواقع الإسرائيلية.

وذكر ضباط إسرائيليون كبار لوسائل إعلام عبرية، أن «ضربات حزب الله أدت لأضرار من شأنها أن تؤخر عودة الإسرائيليين إلى الشمال».

بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن «ضباطا اقترحوا مضاعفة التدمير في لبنان؛ ردا على ضربات حزب الله التي تهدم منازل إسرائيليين».

ويقول معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن إسرائيل أخلت 43 مستوطنة قريبة من الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

ويشير المعهد إلى أن عدد الذين ما زالوا نازحين عن منازلهم في هذه المستوطنات يبلغ 61 ألفا و76 إسرائيليا، بينما لم تحدد الحكومة موعدا لعودتهم.