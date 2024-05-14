وزير الزراعة: 9 مليارات دولار حصيلة الصادرات الزراعية خلال 2023

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا يوجد دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتي الكامل من المحاصيل الزراعية عالميا، مشيرا إلى أن كبرى الدول مثل الصين وروسيا تستورد منتجات زراعية.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إلى تصدير مصر البطاطس إلى روسيا والبرتقال إلى الصين، موضحا أن كل دولة تنتج ما تتميز به.

وأضاف أن خريطة الصادرات الزراعية في العام المنصرم 2023؛ شهدت زيادة غير مسبوقة بتصدير 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية بقيمة بحوالي 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من المنتجات الزراعية المصنعة.

وذكر أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية خلال 2023؛ بلغت 9 مليارات دولار من المنتجات الزراعية السلعية الطازجة والمصنعة، لافتا أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا في العديد من السلع الزراعية، مثل الخضروات والفاكهة والدواجن، وإلى حد كبير في الأسماك، بالإضافة إلى منتجات الألبان.

ونوه أن مصر تغطي حاليا 50% من احتياجاتها من السلع الزراعية، مشيرا إلى أن النسبة السابقة سوف ترتفع مع المشروعات الجديدة.