إصابة لبناني في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أصيب مواطن لبناني، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف ساحة بلدة يارون في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "أدى عدوان اسرائيلي استهدف ساحة بلدة يارون ظهر اليوم إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة عملت فرق الدفاع المدني اللبناني على نقله إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل".

وأشارت إلى أن "الغارة المعادية تسببت بتدمير منزل تدميرا كاملا، وإلحاق الأضرار الفادحة بعشرات المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف، فضلا عن احتراق سيارتين عملت عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اشتعلت فيهما".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.