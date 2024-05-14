طرح فيلم «بنقدر ظروفك» بجميع السينمات خارج مصر يوم 23 مايو

أعلنت المنتجة لفيلم "بنقدر ظروفك"، طرحه بجميع السينمات في الخارج يوم 23 مايو الجاري، بعد يوم واحد من طرحه بدور العرض السينمائي في مصر.

ويطرح الفيلم، بجميع السينمات المصرية يوم 22 مايو الجاري.

وتدور قصة الفيلم حول تساؤلات مضمونة: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟، وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟!، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

وفيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته الفنانين أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.