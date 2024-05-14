الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1360 عسكريا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على بلدة بوغروفاتكا بمقاطعة خاركوف، في شرق أوكرانيا، والقضاء على 1360 عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي، عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا أن القوات الروسية، تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من السيطرة على بلدة بوغروفاتكا بمقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا، وصد هجوم مضاد في محيط ستاريتسا، إضافة إلى القضاء على 1360 عسكريا، وإسقاط عشرات الصواريخ.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا إسقاط 26 مسيرة وتدمير 3 مستودعات للذخيرة وناقلتي جند، وورشة لتجميع المسيرات الهجومية ومستودعات للذخيرة والوقود وذخائر جوية في عدة مطارات عسكرية.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، تتضارب الأنباء حول سير المعارك الميدانية، وحجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل.