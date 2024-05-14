مصدر مسئول للقاهرة الإخبارية: على إسرائيل الانسحاب من رفح إذا ما رغبت في فتح المعبر

قال مصدر مسئول لـ «القاهرة الإخبارية»، إن «إسرائيل هي من تحاصر قطاع غزة، وتعوق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة، وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني».
وأضاف أن «إسرائيل تسعى إلى تحميل مصر مسئولية هذا العدوان على قطاع غزة واحتلال إسرائيل لمنفذ رفح، وإذا ما كانت ترغب في فتح المنفذ فعليها الانسحاب منه ووقف عملياتها العسكرية هناك».
وذكر المصدر أن «الحكومة الإسرائيلية بداخلها خلافات كثيرة حول عدم إعداد خطة إغاثة لمواطني القطاع وحماية موظفي المنظمات الدولية العاملة».
وأكد أن «مقتل موظف الأمم المتحدة أمس؛ يؤكد على تخبط الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع الأحداث بالقطاع، خاصة وأن لديها من المعابر البرية مع قطاع غزة أكثر من معبر يجب عليها أن تقوم بفتحها، لإدخال مواد الإغاثة وتسهيل حركة موظفي المنظمات الدولية».