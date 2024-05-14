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مصدر مسئول للقاهرة الإخبارية: على إسرائيل الانسحاب من رفح إذا ما رغبت في فتح المعبر

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 8:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 8:42 م

قال مصدر مسئول لـ «القاهرة الإخبارية»، إن «إسرائيل هي من تحاصر قطاع غزة، ‏وتعوق ‏خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة، وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني». ‏

وأضاف أن «إسرائيل تسعى إلى تحميل مصر مسئولية هذا العدوان على قطاع غزة ‏واحتلال ‏إسرائيل لمنفذ رفح، وإذا ما كانت ترغب في فتح المنفذ فعليها الانسحاب منه ووقف ‏عملياتها ‏العسكرية هناك».

‏ وذكر المصدر أن «الحكومة الإسرائيلية بداخلها خلافات كثيرة حول عدم إعداد خطة ‏إغاثة ‏لمواطني القطاع وحماية موظفي المنظمات الدولية العاملة». ‏

وأكد أن «مقتل موظف الأمم المتحدة أمس؛ يؤكد على تخبط الحكومة الإسرائيلية في تعاملها ‏مع ‏الأحداث بالقطاع، خاصة وأن لديها من المعابر البرية مع قطاع غزة أكثر من معبر يجب ‏عليها ‏أن تقوم بفتحها، لإدخال مواد الإغاثة وتسهيل حركة موظفي المنظمات الدولية».

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