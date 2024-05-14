السوداني: التنوّع مصدر قوة المجتمع العراقي

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، اليوم الثلاثاء، أن التنوّع مصدر قوة المجتمع العراقي وتعزيزاً مضافاً للوحدة والسلم الاجتماعي، والحكومة العراقية تعمل بجدّ على المحافظة عليه.

وأعرب السوداني، خلال استقباله وفد المجمع العام لكنيسة الادفنتست السبتيين الإنجيلية برئاسة القس ماجدل ايزير شولز مساعد رئيس الكنيسة في العالم والوفد المرافق له، عن استعداد الحكومة للتعاون في إعادة فتح كنيسة السبتيين ببغداد كجزء من رعايتها لأبناء هذه الطائفة وباقي الطوائف داخل العراق وخارجه.

و كشف عن " قرب تشكيل مديرية في مكتب رئيس مجلس الوزراء تُعنى بشؤون الجالية العراقية في العالم من أجل إدامة التواصل مع بلدهم، والإفادة من خبراتهم في البناء والإعمار".

وحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء البحث في أحوال المسيحيين العراقيين ومدى الترابط والتآخي مع باقي أطياف الشعب العراقي.