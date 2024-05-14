 معدل التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.2% في أبريل - بوابة الشروق
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معدل التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.2% في أبريل

فيسبادن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:48 ص

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء بياناته الأولية التي تفيد باستقرار معدل التضخم عند مستوى منخفض في أبريل الماضي، والذي بلغ 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكانت آخر مرة يصل فيها معدل التضخم السنوي إلى مستوى أدنى من هذه القيمة في أبريل 2021 ،عندما سجل 2%.

وكان معدل التضخم وصل في ديسمبر الماضي إلى 3.7%، ومنذ ذلك التاريخ أخذ في التراجع بشكل مطرد.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري في أبريل الجاري بنسبة 0.5% مقارنة بـمارس الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بالنسبة للمستهلكين في ألمانيا الشهر الماضي بنسبة 5. 0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.

وفي مارس الماضي تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7%.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 1.2%، ولكن ليس بنفس قوة الانخفاض في مارس الذي بلغ التراجع فيه 2.7%.

وسجلت أسعار التدفئة المناطقية ارتفاعا بشكل ملحوظ على أساس سنوي في أبريل بنسبة 27.4%.

تجدر الإشارة إلى أنه انتهى العمل في ألمانيا بالإجراء المؤقت الخاص بتخفيض ضريبة القيمة المضافة للغاز والتدفئة المناطقية، حيث عاد تطبيق معدل الضريبة المعتاد البالغ 19% على هذه السلع منذ مطلع أبريل الماضي.

يذكر أن الحكومة الألمانية خفضت ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي والتدفئة عن بُعْد إلى 7% في الفترة بين مطلع أكتوبر 2022 حتى نهاية مارس 2024، وذلك في سعي من الحكومة للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

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