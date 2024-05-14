المنتدى العالمي للمياه: 9477 موفدا من 104 دول يؤكدون حضور الفعالية

قال المكتب الإقليمي لوزارة القانون وحقوق الإنسان في بالي بإندونيسيا، إن 9477 موفدا دوليا سجلوا أسماءهم لحضور المنتدى العالمي العاشر للمياه المقرر انعقاده بين 18 و 25 مايو حتى الآن، حسبما أفادت وكالة "أنتارا" للأنباء الإندونيسية اليوم الثلاثاء.

وذكرت براميلا باساريبو رئيسة المكتب اليوم "حتى اليوم، تم التأكد من حضور 104 من 193 دولة المنتدى العالمي للمياه."

وبحسب سجلات الوزارة أكدت 45 دولة حضورها الاجتماع رفيع المستوى.

وأضافت باساريبو أن عملية طلب التأشيرات الرسمية والدبلوماسية والإلكترونية ما زالت متاحة.