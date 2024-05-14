وزير الإعلام البحريني يفتتح المركز الإعلامي الخاص بالقمة العربية في المنامة

أكد وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، أن القمة العربية تشكل تجمعا عربيا يحظى باهتمام ومتابعة إعلامية إقليمية ودولية لما للعالم العربي من مكانة وتأثير بالغ في المجتمع الدولي.

وأوضح النعيمي على هامش افتتاحه المركز الإعلامي الخاص بالقمة العربية الـ33 بحضور مستشار العاهل البحريني لشئون الإعلام نبيل يعقوب الحمر، أنه بسبب ما تصدره القمة من قرارات وتوصيات ترسم ملامح مستقبل المنطقة وشعوبها، كان من الضرورة و الحرص أن تكون التغطية الإعلامية معبرة عن أهمية الحدث.

كما أطلع وزير الإعلام البحريني على جاهزية المركز الإعلامي من خدمات لوجستية وتجهيزات فنية وتقنية لتغطية وقائع القمة العربية، وتوفير سبل الراحة للصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية ومراسلي وكالات الأنباء العربية والدولية.

وأعرب عن ترحيب البحرين بجميع الإعلاميين وتقديرها لجهودهم في تغطية أعمال القمة العربية كما دعا وسائل الإعلام العربية إلى مواكبة هذا الحدث المهم بما يعزز من التقارب والتضامن العربي ويتناسب مع أهمية القمة وتأثيرها الإقليمي والدولي.

ويضم المركز عددا من المكاتب والقاعات والاستديوهات ووحدات الترجمة وتقنيات البث وأجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض وقاعة المؤتمرات الصحفية كما يتضمن قاعة تحمل اسم (قاعة البحرين) لتعريف الإعلاميين والزائرين بإنجازات البحرين في مختلف المجالات وإرثها الحضاري العريق والممتد ومعالمها الثقافية العديدة ومن بينها طريق اللؤلؤ.

ويتضمن المركز ركنا خاصا يحتفي باليوبيل الفضي على تولي العاهل البحريني مقاليد الحكم والإنجازات التي تحققت في ظل عهده ومشروعه الإصلاحي الشامل.