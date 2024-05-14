رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يبحث التطورات في المنطقة مع وزيرة خارجية كندا

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التقى نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا التي تزور لبنان حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الوضع في لبنان والمنطقة.