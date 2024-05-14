رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يبحث التطورات في المنطقة مع وزيرة خارجية كندا

الأكثر قراءة
قصة مزار فاطيما الذي يحج إليه الكاثوليك من كل أنحاء العالم
تفاصيل ما حدث بين اتحاد الكرة ولجنة الانضباط في أزمة الشحات والشيبي
شعبة الأدوية توجه نداء عاجلا لمجلس الوزراء: نقص غير مسبوق في الأدوية وزيادة المهربة
قصة الصراع في مضيق هرمز منذ الاحتلال البرتغالي وحتى الحرس الثوري الإيراني
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
التقى نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا التي تزور لبنان حاليا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الوضع في لبنان والمنطقة.