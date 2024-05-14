تايلاند: ارتفاع عدد السياح الأجانب إلى نحو 13 مليون سائح منذ بداية العام

قالت وزارة السياحة والرياضة في تايلاند، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد بلغ نحو 13.2 مليون سائح منذ بداية عام 2024 إلى 12 مايو الجاري، مشيرة إلى أن الزوار الصينيين تصدروا القائمة بنحو 2.85 مليون زائر، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ونقلت "بلومبرج" عن وزير السياحة سيرمساك بونجبانيت، قوله في بيان اليوم الثلاثاء، إن سياسة الحكومة لدخول البلاد بدون تأشيرة اجتذبت المزيد من الزوار الصينيين.

وأوضحت بلومبرج، أن عدد السياح الماليزيين بلغ 1.71 مليون سائح في حين زار 805 آلاف و26 سائحا روسيا الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الفترة من أول يناير إلى 12 مايو.

وكشف البيان، أن إجمالي عائد الإيرادات من السياح الأجانب بلغ 631.2 مليار باهت.

وكانت وزارة الخارجية التايلاندية، أعلنت في وقت سابق، استمرار تمتع حاملي جوازات السفر الهندية والتايوانية بميزة دخول البلاد دون تأشيرة، حتى 11 نوفمبر، لمدة أقصاها 30 يوما.

وأشارت تقديرات الوزارة، إلى أن تمديد الإعفاء من التأشيرة، سيسفر عن دخول حوالي 1.55 مليون سائح من الهند وحوالي 700 ألف زائر من تايوان، إلى تايلاند هذا العام.

جدير بالذكر أن سياسة الإعفاء من التأشيرات، التي اتخذتها حكومة تايلاند بدأت في سبتمبر العام الماضي، مع زوار من الصين وكازاخستان، ثم مع هنود وتايوانيين في نوفمبر الماضي.