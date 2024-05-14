مقتل ضابط عراقي وعدد من العسكريين في هجوم لداعش شمال شرقي بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مساء الاثنين عن مقتل ضابط كبير وعدد من مقاتلي أحد أفواج الجيش العراقي شمال شرقي بغداد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن الوزارة "تنعى فقيدها الشهيد العقيد الركن خالد ناجي وساك آمر الفوج في فرقة المشاة الحادية والعشرين الذي استشهد يوم الإثنين مع عدد من مقاتلي الفوج الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية".

وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت مساء الاثنين أن ضابطا كبيرا في الجيش العراقي قتل مع 5 عسكريين وأصيب 5 أخرون في هجوم لداعش على نقطة عسكرية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين شمال شرقي بغداد.