جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 35 محضر تهرب جمركي خلال شهر أبريل الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حررت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي خلال شهر أبريل الماضي، 35 محضر ضبط وتهرب جمركي بحسب بيان مصلحة الجمارك اليوم.

حيث تم تحرير 4 محاضر ضبط وتهرب جمركى فى مبنى الركاب رقم 1 وتحرير 8 محاضر ضبط وتهرب جمركى في مبني الركاب رقم 2، كما تم تحرير 20 محضر ضبط وتهرب جمركي في مبني الركاب رقم 3.

وفي الصالة الموسمية تم تحرير محضر ضبط جمركي لراكب حاول تهريب كمية من الأدوية غالية الثمن.

وأخيرا حررت إدارة الجمارك بمطار سفنكس، محضري ضبط الأول لراكب بحوزته شرائط مخدرة والثاني لراكب أخفي كميات من العملات الأجنبية والمصرية دون إفصاح عنها طبقا للقانون.

وتم تحرير المحاضر لركاب مصريين وأجانب وشملت المضبوطات بضائع متنوعة ومختلفة منها مخدرات متنوعة وأسلحة بيضاء ومناظير وأشجار متحجرة وهواتف محمولة ومستحضرات تجميل ومستلزمات طب الأسنان ومشغولات وسبائك ذهبية ومشغولات فضية وعملات أجنبية ومصرية وساعات وشيش إلكترونية أبرزهم محضر الضبط رقم ١٠٠ ضد راكبة أفريقية حاولت تهريب أكثر من ٣ كيلوجرامات من بودرة مخدر الكوكايين.