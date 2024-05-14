رصد تقرير حديث لصحيفة الجارديان البريطانية، أعداد النازحين داخل بلدانهم حول العالم في عام 2023 نتيجة لارتفاع ما أطلقت عليه الصحيفة "العنف العالمي"، حيث أدت الصراعات في غزة والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ما مجموعه 68 مليون نازح داخليًا في جميع أنحاء العالم.

أجبر الصراع أكثر من 68 مليون شخص على مغادرة منازلهم اعتبارًا من نهاية عام 2023، وهو أعلى رقم منذ أن أصبحت البيانات متاحة قبل 15 عامًا، وأدت الكوارث الطبيعية إلى تشريد 7.7 مليون شخص آخرين، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين داخلياً إلى مستوى قياسي بلغ 75.9 مليوناً، وفقاً للأرقام التي نشرها مركز رصد النزوح الداخلي يوم الثلاثاء.

وذكر التقرير، الذي أعده المراسل المتخصص في تغطية الحروب كامل أحمد، أن ارتفاع معدلات النزوح هو نتيجة للحروب الجديدة والصراعات القديمة التي طال أمدها والتي جعلت من المستحيل على المواطنين العودة إلى ديارهم.

وقالت كريستيل كزابات، رئيسة البرامج في مركز رصد النزوح الداخلي، وهو جزء من المجلس النرويجي للاجئين: "ليس لدينا فقط أزمات جديدة تبدأ أو أزمات قديمة تشتعل من جديد، مما يدفع المزيد من الناس إلى النزوح حديثًا، ولكن أيضًا، ولعل الأهم من ذلك هو الأشخاص الذين نزحوا لسنوات، وأحياناً لعقود، والذين لا يستطيعون بدء حياتهم من جديد أو العيش بالطريقة التي كانوا يعيشون بها قبل نزوحهم".

وسجلت غزة 3.4 مليون حالة نزوح، مما أدى إلى نزوح 1.7 مليون شخص داخليًا بحلول نهاية العام الماضي، لأن الأفراد اضطروا إلى النزوح عدة مرات.

وفي أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، تضاعف عدد النازحين داخليا، من 16.5 مليون في عام 2018 إلى 34.8 مليون في عام 2023، ويشكل السودان 45% من هذا العدد، بينما سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أعلى أعداد نزوح، وقد شكلوا ما يقرب من نصف حالات النزوح في العالم في العام الماضي.

وشهد السودان معظم حالات النزوح المرتبطة بالنزاع في المنطقة، تسببت أعمال العنف التي اندلعت في أبريل الماضي في حركة 6 ملايين حركة جديدة في عام 2023 - وهو ثاني أعلى رقم تم تسجيله منذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 - ليصل إجمالي عدد النازحين داخليًا في البلاد إلى 9.1 مليون.

وقد أدى التمرد المتجدد الذي بدأه متمردو حركة 23 مارس في جمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي إلى ارتفاع عدد النازحين داخلياً إلى 6.7 مليون شخص.

وتظهر الأرقام أيضًا أن 7.2 مليون شخص ما زالوا نازحين داخليًا في سوريا، بعد مرور 10 سنوات على بدء الأزمات السياسية والقتال لديهم، وعلى الرغم من تباطؤ القتال على أرضها، إلا أن الرقم لم يتغير كثيراً عن عام 2014، الذي سُجل فيه حوالي 7.6 مليون نازح.

وفي اليمن، على الرغم من الهدنة التي صمدت على نطاق واسع منذ أبريل عام 2022، ظل عدد النازحين داخليا عند 4.5 مليون خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد النازحين في العراق حوالي 1.1 مليون على مدى ثلاث سنوات.

وأكد المركز، أن النازحين بحاجة إلى مزيد من الدعم لمساعدتهم على العودة إلى ديارهم أو دمجهم في المجتمعات التي نزحوا إليها، وقالت كزابات إن النزوح الداخلي لا يزال يُنظر إليه في الغالب على أنه حالة مؤقتة، ويتم التعامل معها من خلال المساعدة الطارئة ولكنها تحتاج إلى دعم وحلول طويلة المدى.

وتساءلت: "كيف يمكن للناس أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية عقب انتهاء أي صراع أو قتال، أو حتى في غضون بضعة أشهر؟ حتى مع وقف إطلاق النار، سوف يستغرق الأمر سنوات لإعادة بناء المنازل التي دمرت".

وعلق جان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: "لقد تمزق الصراع والعنف ملايين الأسر، لم نسجل قط هذا العدد الضخم من الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم ومجتمعاتهم، إنه حكم دامغ على الإخفاقات في منع نشوب الصراعات وصنع السلام".