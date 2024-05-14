اتفق مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني يوم الثلاثاء على تعزيز حجم التجارة بين الجانبين إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للمجلس الذي عقد مؤتمره بالعاصمة السعودية اليوم قوله إن الجانبين يعتزمان إبرام اتفاقية شاملة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ بالفعل مستوى قياسيا عند 21.7 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن الجانبين استعرضا التقدم الكبير في تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية، بما يعود بالنفع على البلدين، واتفقا على برنامج طموح يهدف إلى تعزيز ازدهار البلدين والاستفادة المثلى من الفرص الواعدة التي تتيحها رؤية المملكة 2030.

وأضافت أن الجانبين أكدا التزامهما بدعم تحولات الطاقة وأمنها عبر الشراكة الثنائية، واتفقا على التعاون المستمر في مجالات الطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر والنظيف، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والمواد المتقدمة المستدامة، بالإضافة إلى بناء المزيد من الشراكات في مجالات البحث والتطوير المشتركة، والشراكات التجارية في مجال التقنية الخضراء.

وبحسب البيان، اتفق الجانبان على تطوير شراكتهما في مجال البحث والابتكار، مع التركيز على العلوم والتقنية المتخصصة وعلم الجينوم والفضاء، كما اتفقا على دعم احتضان الشركات الناشئة وتسهيل وصولها إلى رأس المال الجريء، بالإضافة إلى التنسيق بشأن الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، ومتابعة أعمال قمة المملكة المتحدة العالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي.



