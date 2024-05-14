هيئة حماية المستهلك الهولندية تغرم شركة الألعاب الألمانية إيبك جيمز

أعلنت هيئة حماية المستهلك والأسواق الهولندية، فرض غرامة قدرها 1.1 مليون يورو على شركة تطوير ألعاب الكمبيوتر الألمانية إيبك جيمز إنترناشونال لإدانتها باستخدام ممارسات تجارية غير عادلة تستهدف الأطفال عبر لعبتها فورتنايت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الهيئة القول إن التحقيق في ممارسات الشركة أظهر أن الأطفال الذين يمارسون هذه اللعبة يمكن أن يتعرضوا للضغوط بطرق عديدة، لدفعهم إلى القيام بعمليات شراء أثناء ممارسة اللعبة.

وأضافت الهيئة أن شركة "إيبك" تستغل نقاط الضعف لدى الأطفال من خلال خيارات التصميم المختلفة لعروضها في قسم التسوق الإكتروني "أيتم شوب" على لعبة فورتنايت.