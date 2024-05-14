استدعاء سفير الصين في بريطانيا على خلفية التدخل الأجنبي على الأراضي البريطانية

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تم استدعاء السفير الصيني في بريطانيا لمكتب وزارة الخارجية بعد ما تردد عن "التدخل الأجنبي على الأراضي البريطانية".

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أصدر أوامره باستدعاء السفير الصيني زهينج زيجوانج اليوم الثلاثاء، عقب اتهام ثلاثة أشخاص بمساعدة الاستخبارات في هونج كونج.

والتقى السفير زهينج بمسؤول بارز بوزارة الخارجية.

وقال متحدث باسم الخارجية إن الوزارة " كانت واضحة بصورة جلية في تحديد أن النمط السلوكي الأخير الذي توجهه الصين ضد المملكة المتحدة، ويشمل الهجمات السيبرانية وتقارير بشأن التجسس وتقديم مكافآت أمر غير مقبول.

وقد مثل أمس الاثنين تشوي ليونج (بيتر) واي / 38 عاما/ و ماثيو تريكت / 37 عاما/ وتشونج بيو / 63عاما/ أمام المحكمة لاتهامهم بالتدخل الأجنبي ومساعدة استخبارات أجنبية.