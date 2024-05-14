إكسترا نيوز: جيش الاحتلال يواصل قصف المناطق الشاسعة التي هجرها سكانها برفح الفلسطينية

وصف عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، مدينة رفح الفلسطينية بأنها باتت «مدينة أشباح» بعد نزوح أكثر من 450 ألف شخص، متوقعا أن يصل العدد إلى نصف المليون نازح على نهاية اليوم؛ وذلك بعد هرع السكان من قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال تصريحات مساء الثلاثاء، أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف تلك المناطق الشاسعة التي هجرها سكانها، موضحا أن منطقتي شرق وجنوب رفح أصبحتا شبه خاليتين تماما من السكان.

وأعلن عن اقتراب جيش الاحتلال من دخول إحدى المناطق الحيوية داخل رفح والتي تسمى ‏‏ «مول العرب»، ‎قائلا: «إسرائيل ادعت في وقت سابق، بأنها لن تدخل المدينة باتت الآن داخل ‏مدينة رفح، وهو ما يتسبب في مأساة زيادة أعداد الشهداء والمصابين، في ذلك استمرار الحصار ‏من جميع الجوانب وغياب الأدوية والمستلزمات الطبية». ‏