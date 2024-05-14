أوقاف القدس: 423 مستوطنا اقتحموا الأقصى ورفعوا علم إسرائيل

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 423 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بمدينة القدس صباح اليوم الثلاثاء، وبحراسة الشرطة الإسرائيلية التي قيدت دخول المسلمين إليه.

وأضافت دائرة الأوقاف (تتبع للأردن)، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد في تصريح، أن 423 مستوطنا اقتحموا الأقصى، فيما رفع بعضهم علم إسرائيل 4 مرات.

وأكدت أن "الشرطة الإسرائيلية تعاملت بلطف تام مع من رفعوا علم الاحتلال"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشارت إلى "منع الكثير من المسلمين من جميع الأعمار من الدخول للمسجد الأقصى، وتم إخراج شباب وإناث من ساحات المسجد من قبل أحد الضباط بدون أي سبب".

وحتى وقت نشر هذا الخبر، لم يصدر تعقيب فوري من الشرطة الإسرائيلية على بيان دائرة الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نشرت منظمة "بيادينو" اليمينية الإسرائيلية المتطرفة على شبكات التواصل، مقطع فيديو لمستوطن وهو يرفع العلم خلال اقتحام المسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى"بيوم الاستقلال".