 الحكومة التايلندية توافق على زيادة الحد الأدنى الأجور إلى 400 باهت يوميا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة التايلندية توافق على زيادة الحد الأدنى الأجور إلى 400 باهت يوميا

بانكوك - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 9:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 9:39 ص

أعلن رئيس الوزراء التايلندي سريتا تافيسين اليوم الثلاثاء موافقة الحكومة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 400 باهت (89ر10 دولار) يوميا على مستوى الدولة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سريتا قوله للصحفيين بعد اجتماع للحكومة اليوم إن تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور قد يدخل حيز التطبيق في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة الثلاثية المعنية بالأجور في تايلاند والتي تمثل الحكومة والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الاعمال اجتماعا في وقت لاحق من اليوم لمنافشة خطة الحكومة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.

يذكر أن الشركات في تايلاند تعارض زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.

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