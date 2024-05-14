مانشستر سيتي يهزم توتنهام بثنائية ويستعيد صدارة البريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويدين فريق مانشستر سيتي بالفضل لمهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند في تحقيق الانتصار أمام توتنهام، بعدما تسجيله الهدفين في الدقيقتين 51 و 89.

وبتلك النتيجة، استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وصوله للنقطة 88، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 63 في المركز الخامس.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم، حيث سيواجه مانشستر سيتي نظيره ويست هام يونايتد، فيما سيلتقي أرسنال مع نظيره إيفرتون.